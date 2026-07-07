Euronews впервые запустит новости на казахском языке
Международный телеканал начинает вещание на государственном языке Казахстана.
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Международный информационный телеканал Euronews впервые начнет выпускать новости и интервью на казахском языке, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, до настоящего времени Euronews был доступен в Казахстане на русском языке, однако теперь на интернет-платформах телеканала будут публиковаться новостные выпуски и интервью на государственном языке.
"В настоящее время Euronews вещает на территории Казахстана на русском языке. Теперь на интернет-платформе телеканала будут доступны интервью и новостные выпуски на казахском языке. Сегодня мы становимся свидетелями важного события для развития отечественной медиаотрасли и государственного языка. Это действительно исторический этап", – сказал Канат Искаков.
Новые медиапроекты
Вице-министр также отметил, что открытый в 2024 году центральноазиатский хаб Euronews в Казахстане занимается не только вещанием, но и подготовкой журналистов, а также повышением квалификации специалистов медиасферы.
По его словам, совместно с телеканалом планируется реализация новых проектов на казахском языке.
"Деятельность Euronews в нашей стране не ограничится только вещанием. Впереди реализация ряда крупных проектов на государственном языке. Самая главная задача – доносить до населения достоверную, содержательную и всестороннюю информацию, а также способствовать развитию государственного языка", – отметил Искаков.
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