Эвакуатор загорелся на улице Тыныбаева в Астане
Пожарные быстро ликвидировали возгорание, никто не пострадал
Сегодня, 02:03
103Фото: МЧС РК
В Астане загорелся эвакуатор марки "Газель". Возгорание произошло в районе Сарайшык на улице Тыныбаева, передаёт BAQ.KZ.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которые с применением воздушно-механической пены локализовали и полностью ликвидировали огонь. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать распространения пламени.
Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.
