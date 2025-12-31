  • 31 Декабря, 03:20

Эвакуатор загорелся на улице Тыныбаева в Астане

Пожарные быстро ликвидировали возгорание, никто не пострадал

Сегодня, 02:03
МЧС РК Сегодня, 02:03
Сегодня, 02:03
Фото: МЧС РК

В Астане загорелся эвакуатор марки "Газель". Возгорание произошло в районе Сарайшык на улице Тыныбаева, передаёт BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которые с применением воздушно-механической пены локализовали и полностью ликвидировали огонь. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать распространения пламени.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.

