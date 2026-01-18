Власти Чили объявили режим катастрофы в двух южных регионах страны на фоне стремительно распространяющихся лесных пожаров. Об этом сообщил президент Габриэль Борич в воскресенье, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По данным национального лесного агентства CONAF, по состоянию на утро воскресенья в стране зафиксированы 24 активных очага пожаров. Самая сложная обстановка сложилась в регионах Ньюбле и Био-Био, где огонь угрожает населённым пунктам и инфраструктуре. В этих регионах правительство ввело чрезвычайный режим.

В результате пожаров были вынуждены эвакуироваться как минимум 20 тысяч человек. Для борьбы с огнём задействованы пожарные подразделения, авиация и силы гражданской защиты.

Регионы Ньюбле и Био-Био расположены примерно в 500 километрах к югу от столицы страны — Сантьяго. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и следовать указаниям экстренных служб.