Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин стал призёром этапа Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США), передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК. Спортсмен завоевал серебро на дистанции 500 метров, показав время 33.67 секунды — это новый личный рекорд атлета.

Победителем забега стал голландец Йеннинг Де Бу с результатом 33.63 секунды. Бронзу взял представитель Южной Кореи Юн Хо Ким, проехав дистанцию за 33.78 секунды. Для Кошкина это одно из самых ярких выступлений на международной арене, укрепляющее позиции Казахстана в мировом конькобежном спорте.

Этот этап в США является частью олимпийского отбора на Игры 2026 года. Всего квалификация будет проходить на четырёх этапах Кубка мира: Солт-Лейк-Сити (14–16 ноября), Калгари (21–23 ноября), Херенвен в Нидерландах (5–7 декабря) и финальный этап в Хамаре, Норвегия (12–14 декабря).