Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франция Патрис Эвра прокомментировал слухи о возможном назначении Зинедин Зидан на пост главного тренера французской сборной, сообщает BAQ.kz со ссылкой на RMC Sport.

он подчеркнул, что такие разговоры неуважительны к действующему наставнику Дидье Дешаму.

"Я считаю, что это проявление неуважения к Дешаму, — сказал Эвра. — Мы обсуждаем другого тренера, пока он еще на своем месте. Надо готовиться к чемпионату мира, игрокам нужно сосредоточиться на настоящем. Не думаю, что это нарушит работу команды, но мы не можем говорить о Зидане в каждом интервью… Мы все еще говорим о Дешаме. Разве мы не избаловались? Людям надоело быть в полуфиналах или финалах на каждом турнире?"

"Все было написано заранее. Даже французы хотели, чтобы победил Месси… Пенальти в начале", - сказал Эвра.

Эвра также вспомнил финал ЧМ-2022 в Катаре: «Мне жаль преемника Дешама. Что бы вы предпочли: победить или хорошо сыграть? Ладно, мы не побеждали с 2018 года, но каждый понимает, что это была напряженная игра».

Среди любителей футбола бытует мнение, что исход турнира выглядел заранее предопределенным: странности в поведении команд — безволие датчан в группе против Австралии, пассивная оборона хорватов против Аргентины, удушение Португалии после отказа Фернанду Сантуша выпускать Роналду — заставляли задаваться вопросом о скрытых мотивах. Даже финал Франция — Аргентина вызвал вопросы о спорных пенальти и решающих эпизодах, оставляя болельщиков и экспертов в сомнении относительно честности событий.

Финал завершился драматично: Аргентина вышла вперед благодаря пенальти Месси на 23-й минуте и голу Ди Марии, Франция сравняла счет благодаря хет-трику Мбаппе, а серия пенальти завершилась победой Аргентины со счетом 4:2, принесшей команде третий титул в истории.