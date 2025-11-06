Евразийский банк нарушил антимонопольный закон
Агентство по защите и развитию конкуренции выявило признаки недобросовестной конкуренции в деятельности АО "Евразийский Банк", передает BAQ.KZ со ссылкой на АЗРК.
Основанием для проверки стали жалобы граждан, поступившие в Агентство, в которых указывалось, что при заключении договоров банковского займа на приобретение автомобиля клиентам рекомендовалось оформлять договор КАСКО исключительно с аффилированной страховой компанией – АО "СК Евразия".
Анализ материалов показал, что в 2024 году более 98% автокредитов, выданных Банком, сопровождались обязательным страхованием именно в АО "СК Евразия". При этом на рынке присутствуют и другие страховые компании, предлагающие более выгодные условия страхования. Страховые организации подтвердили, что действия банка по фактическому навязыванию услуг конкретной компании могут причинить ущерб их деятельности и ограничить конкуренцию.
Действующее законодательство запрещает ограничивать заемщиков в выборе страховой организации, и подобная практика может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства. В результате проверки АО "Евразийский Банк" добровольно признал наличие нарушений и принял меры по их устранению.
АЗРК продолжает мониторинг рынка и на постоянной основе выявляет и пресекает случаи недобросовестной конкуренции, обеспечивая защиту интересов потребителей и поддержание честной рыночной среды.
