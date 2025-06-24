Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Совета иностранных инвесторов озвучил амбициозные планы по укреплению позиций Казахстана как ключевого транзитного и цифрового хаба в Евразии. Речь идёт о масштабной модернизации железных и автомобильных дорог, открытии новых авиахабов, а также стремительном росте цифровой экономики, передает BAQ.KZ.

Глава государства сообщил, что к 2029 году в стране планируется реконструировать 11 тысяч километров действующих железнодорожных путей и построить ещё 5 тысяч километров новых магистралей. Уже в этом году на участке Достык – Мойынты будут запущены 830 километров железной дороги — на два года раньше срока. Это позволит увеличить пропускную способность направления в пять раз.

Дополнительно ведётся работа над другими стратегическими маршрутами: Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз, Мойынты – Кызылжар, Алтынколь – Жетыген. По мнению президента, это серьёзно повысит транзитный потенциал страны и ускорит перевозки.

На фоне этого в автодорожной сфере также происходят изменения: только за прошлый год открыты три международные трассы, протяжённость которых превысила 1600 километров. В 2025 году модернизация охватила более 13 тысяч километров автомобильных дорог.

В Алматы, Кызылорде и Шымкенте введены в эксплуатацию новые международные терминалы. Благодаря этому их пропускная способность увеличилась в шесть раз, что укрепляет воздушную связанность Казахстана с международными рынками.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уверенно входит в число 30 самых цифровых стран мира по версии ООН. С 2018 года количество финтех-компаний в стране выросло в 4 раза, а в Международном финансовом центре "Астана" зарегистрировано свыше 4000 участников, включая криптобиржи и платёжные платформы.

Президент анонсировал запуск пилотной зоны CryptoCity, где криптовалюты будут использоваться в реальной экономике. Также была обозначена приоритетность развития искусственного интеллекта — как источника будущего роста и конкурентоспособности.

"Мы считаем, что ИИ является ключевым фактором будущего роста, конкурентоспособности и цифрового суверенитета государства", — заявил Токаев.

В заключение Президент подчеркнул, что долгосрочное стратегическое партнёрство между государством и частным сектором станет основой для устойчивого, инклюзивного и технологически продвинутого экономического роста страны.