Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на понедельник, 2 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Новый старт недели показывает умеренную динамику на валютном рынке, где доллар и евро демонстрируют стабильность, а российский рубль и китайский юань продолжают колебаться в узком диапазоне.

Согласно данным Нацбанка, доллар установлен на уровне 513,45 тенге, евро — 596,99 тенге. Курс китайского юаня составляет 72,61 тенге, а российский рубль торгуется по 6,59 тенге. Эти показатели остаются ориентиром для финансового сектора и отражают общий тренд начала декабря.

Обменные пункты крупных городов традиционно корректируют свои значения в зависимости от спроса и предложения. В Алматы покупка доллара составляет 511,8 тенге, а продажа — 515 тенге. Евро предлагается по цене 592,5–596,5 тенге, рубль — в диапазоне 6,53–6,63 тенге. В Астане разброс цен несколько шире: доллар варьируется от 510 до 517 тенге, евро — от 591 до 601 тенге, рубль — от 6,5 до 6,63 тенге.

Валютные операторы отмечают, что рост активности может прийтись на середину недели, когда участники рынка начнут корректировать свои позиции. Пока же курсы остаются в допустимых пределах, а колебания не выходят за рамки ожиданий аналитиков.