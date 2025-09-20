Евросоюз намерен заблокировать инициативу Турции, пытающейся закрепить за донером статус "традиционного блюда" с обязательным рецептом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По словам собеседника издания, формальное решение еще предстоит принять, однако шансов на успех у заявки практически нет.

Если бы предложение турецкого объединения Udofed прошло, привычный донер в Германии и Австрии оказался бы под угрозой: из рецептуры исключалась бы телятина, ограничивался бы набор специй, а технология приготовления существенно менялась.

Это означало бы конец 95% донеров, продающихся сегодня в Германии, — заявил представитель Союза производителей донеров в ФРГ Эрдоган Коч.

По его словам, турецкие правила лишили бы мясо сочности, а привычные маринады и способы обжарки попали бы под запрет. Против инициативы официально выступили Германия и Австрия. Окончательное решение теперь остается за Еврокомиссией.