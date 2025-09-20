Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
Цель инициативы — усилить давление на Москву.
Еврокомиссия представила новый, 19-й по счёту, пакет санкций против России, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Теперь документ направлен на рассмотрение странам Евросоюза, которые должны его одобрить. Новые ограничения станут продолжением уже действующих мер, введённых с 2022 года из-за войны в Украине. За это время ЕС утвердил 18 пакетов санкций, в которые входили заморозка активов, экономические ограничения, визовые запреты для российских чиновников и бизнесменов, а также блокировка отдельных банков, партий и СМИ.
Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, цель инициативы — усилить давление на Москву, ограничив её финансовые и политические возможности продолжать агрессию против Украины. При этом ограничения на выдачу шенгенских виз, о которых ранее писали западные СМИ, в новый пакет не вошли.
Среди ключевых мер:
- полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к началу 2027 года;
- блокировка сделок с компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть";
- включение 118 судов российского "теневого флота" в "чёрный список";
- снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель.
В Брюсселе рассчитывают, что эти шаги ослабят устойчивость российской экономики и сократят её ресурсы для продолжения войны.
