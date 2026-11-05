Европа топит электростанции казахстанской лузгой: экспорт биотоплива резко вырос

То, что раньше оставалось побочным продуктом производства подсолнечного масла, теперь приносит Казахстану миллионы долларов. Речь о гранулированной подсолнечной лузге, которую европейские электростанции используют в качестве биотоплива. За девять месяцев 2026 года экспортная выручка от ее продажи выросла более чем в шесть раз.

По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК), с января по сентябрь Казахстан отправил за рубеж 63,2 тысячи тонн подсолнечных пеллет. Это в 3,56 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка достигла 3,4 млн долларов.

Для сравнения: за весь 2025 год экспорт составил 33,4 тысячи тонн на сумму 1,035 млн долларов. Таким образом, только за девять месяцев нынешнего года объем поставок почти вдвое превысил результат предыдущего года.

Главный покупатель казахстанских пеллет – Польша. В 2025 году на эту страну пришлось около 98% экспорта. Там гранулированную лузгу используют на теплоэлектростанциях для производства энергии. Потребность одной крупной электростанции может достигать 30 тысяч тонн такой продукции ежемесячно.

Как пояснил председатель правления НАПМК Ядыкар Ибрагимов, подсолнечная лузга образуется при переработке семян на маслозаводах. В зависимости от качества сырья ее доля составляет 14–18% от массы перерабатываемого подсолнечника.

«Сегодня большинство средних и крупных предприятий Казахстана отделяют лузгу, часть которой используют в собственных котельных для получения технологического пара, а излишки перерабатывают в топливные гранулы», — рассказал он.

Сейчас производством таких пеллет занимаются до десяти казахстанских заводов. Их совокупные мощности позволяют выпускать до 10 тысяч тонн продукции в месяц. Практически весь объем отправляется на экспорт.

У переработки есть и внутренняя выгода. Предприятия могут использовать часть лузги для собственных энергетических нужд, а излишки превращать в дополнительный источник дохода. В гранулированном виде сырье становится более плотным, поэтому его проще хранить и перевозить на большие расстояния.

Некоторые предприятия уже используют подсолнечную лузгу не только для получения тепла, но и для выработки электроэнергии. На одном из крупных казахстанских заводов установлен современный котел, позволяющий обеспечивать электричеством производственные цеха и освещение территории.

Потенциал этого направления пока значительно превышает нынешние объемы производства. По оценке НАПМК, в среднесрочной перспективе Казахстан может увеличить экспорт подсолнечных пеллет до 250 тысяч тонн в год. Это примерно в 7,5 раза больше, чем было поставлено за рубеж за весь 2025 год.

Дальнейший рост связывают с расширением посевов подсолнечника, увеличением объемов его переработки внутри страны и спросом на биотопливо в Европе.

Получается, что маслопереработка приносит Казахстану доход не только за счет масла и шрота. Даже лузга, которая прежде воспринималась как побочный продукт, постепенно превращается в самостоятельный экспортный ресурс.