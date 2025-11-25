  • 25 Ноября, 03:33

Европарламент проведет специальные дебаты по мирному плану США для Украины

Парламентарии рассмотрят предложенный план урегулирования.

Сегодня, 03:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report Сегодня, 03:22
Сегодня, 03:22
48
Фото: Report

Европейский парламент внес изменения в повестку на 26 декабря и выделил отдельное время для проведения специальных дебатов по мирному плану США для Украины. Об этом на пленарном заседании в Страсбурге заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

В ходе обсуждения парламентарии рассмотрят предложенный план урегулирования и заслушают мнения Еврокомиссии и Совета ЕС. Ожидается участие президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что после многосторонних переговоров в Женеве стороны подтвердили работу над новым документом, направленным на достижение мирного урегулирования конфликта в Украине.

Самое читаемое

Наверх