Европарламент согласовал послабления для американских товаров

Европарламент поддержал решение об отмене пошлин на промышленные товары из США.

Голосование прошло 16 июня в Страсбурге. Теперь документ должен быть официально утверждён Советом ЕС – это необходимо сделать до 4 июля. Ожидается, что именно к этой дате США рассчитывают на полную отмену европейских тарифов.

Речь идёт о временной отмене пошлин, которая будет действовать до 31 декабря 2029 года.

Это решение стало частью торгового соглашения между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, достигнутого ранее. В ответ США пообещали установить пошлины на большинство европейских товаров на уровне не выше 15%.

Однако реализация договорённостей затянулась, что вызвало недовольство в Вашингтоне. Дональд Трамп ранее предупреждал о возможном введении дополнительных пошлин на автомобили, если ЕС не выполнит условия сделки в срок.

В документ также включена защитная оговорка: если США нарушат соглашение и повысят тарифы, Еврокомиссия сможет восстановить пошлины при согласии стран-членов ЕС.