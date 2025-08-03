Европейские АЭС сокращают мощности из-за жары
Июнь 2025 года стал самым жарким в истории наблюдений в Западной Европе.
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Атомные электростанции в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары в регионе, европейская электросистема подверглась серьёзной нагрузке из-за резкого роста использования кондиционеров, передает BAQ.KZ.
Как пишет газета Financial Times, июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе, что привело к росту использования кондиционеров и резкому росту цен на электроэнергию.
Так, общий спрос на электроэнергию в ЕС в течение двух недель пика сильной жары с 23 июня по 3 июля вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в Испании за тот же двухнедельный период наблюдался рост на 16%.
Газета отмечает, что этим летом энергетические системы Европы подверглись серьёзной нагрузке, поскольку повторяющиеся периоды сильной жары привели к росту спроса на электроэнергию и вынудили электростанции приостановить производство. В то же время жаркая погода вынудила некоторые атомные электростанции сократить мощности или временно закрыться, в то время как гидроэнергетика также оказалась под большой нагрузкой.
"Расположенные во Франции и Швейцарии АЭС приостановили или сократили работу летом, поскольку в жаркую погоду охлаждать реакторы сложнее. Как пишет газета со ссылкой на аналитический центр в области энергетики Ember, во Франции 17 из 18 атомных электростанций столкнулись с сокращением мощностей во время аномальной жары в июне и июле", - пишет издание.
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