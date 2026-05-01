Европейские фермеры провели акцию протеста у Европарламента в Страсбурге

В Страсбурге у здания Европейского Парламента прошла акция протеста европейских фермерских организаций. Демонстрация состоялась во время пленарной сессии, на которой обсуждались меры по преодолению дефицита удобрений в странах Евросоюза.

Как сообщает Report, в акции приняли участие представители объединения Copa-Cogeca, французской сельскохозяйственной организации FNSEA, а также движения Jeunes Agriculteurs.

Участники протеста заявили, что рост цен на удобрения оказывает серьёзное давление на аграрный сектор Европы. По словам представителей фермерских объединений, стоимость азотных удобрений значительно увеличилась на фоне ситуации на Ближнем Востоке и перебоев в поставках аммиака и карбамида на мировой рынок.

Представитель Copa-Cogeca отметил, что нынешний кризис на рынке удобрений может в будущем привести к продовольственным проблемам для потребителей.

Фермерские организации призвали European Commission принять срочные меры поддержки сельхозпроизводителей. В частности, они предложили временно приостановить действие механизма CBAM — углеродного пограничного налога, распространяющегося в том числе на продукцию, связанную с производством удобрений. По данным организаторов акции, эту инициативу поддержали ряд депутатов Европарламента.