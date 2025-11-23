На встрече "Большой двадцатки" в Южной Африке лидеры европейских стран, а также Канады и Японии обсудили предложенный США мирный план по Украине и выпустили совместное заявление, в котором отметили, что проект требует серьезной доработки, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. В частности, их обеспокоили ограничения на вооружённые силы Украины, которые могут оставить страну уязвимой для будущих атак, однако в документе также признаётся, что план содержит важные элементы для достижения устойчивого мира.

Переговоры по плану продолжатся в ближайшие дни в Женеве, где Украину представит делегация во главе с Андреем Ермаком, а США — министр сухопутных войск Дэн Дрисколл и госсекретарь Марко Рубио. К обсуждению присоединятся представители Великобритании, Франции и Германии, чтобы согласовать ключевые параметры будущего мирного соглашения.

Саммит G20 проходит в ЮАР впервые без лидеров крупнейших стран, включая президента США и России. Украина не входит в "двадцатку", поэтому обсуждение мирного плана США проходило без прямого участия Киева и Вашингтона, а лишь через представителей союзников и европейской тройки.