Европейский футбольный клуб заинтересовался вратарем "Кайрата" Темирланом Анарбековым
Болгарский футбольный клуб ЦСКА София проявляет интерес к 22-летнему вратарю сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Темирлану Анарбекову, передает BAQ.KZ cо ссылкой на KazFootball.kz.
ЦСКА София — один из самых титулованных клубов Болгарии, на счету которого 31 чемпионский титул и 21 Кубок страны. Сейчас команда занимает седьмое место в национальном первенстве.
Анарбеков — воспитанник академии "Атырау". Позже он перешел в "Кайрат" и успел поиграть в аренде за столичный "Женис". В нынешнем сезоне голкипер стал одним из открытий Премьер-лиги: уверенно заменил Александра Заруцкого и помог "Кайрату" обыграть "Селтик" в матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
В игре против кипрского "Пафоса" (0:0) он также показал высокий уровень, отразив пять ударов. Благодаря впечатляющей игре молодого вратаря его кандидатурой заинтересовался болгарский клуб, который рассматривает возможность подписания контракта уже зимой.
