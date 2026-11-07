Европу накрыла волна ложных минирований: теперь угрожают телеканалам

Несколько европейских телеканалов получили электронные письма с угрозами взрыва. Сообщения поступили в ирландскую телекомпанию RTE, британский Sky и болгарский Nova TV. При проверках взрывных устройств не обнаружили, сообщает Reuters. Из-за угроз RTE около трёх часов транслировала музыку и заранее записанные сообщения. Редакцию Nova TV эвакуировали.

Письма были отправлены от имени некоего Михаила Андропова. Автор утверждал, что причастен и к предыдущим сообщениям о минировании европейских авиарейсов. В письме телеканалам говорилось, что взрывное устройство якобы сработает через 45 минут. «Послание Западу» — так называлось письмо с угрозами. Его автор также обещал, что произошедшее на этой неделе — лишь начало.

Ранее сообщения о минировании поступали европейским авиакомпаниям. Они привели к экстренным посадкам самолётов и дополнительным проверкам в аэропортах. Взрывных устройств также не обнаружили. Кто стоит за рассылкой, пока неизвестно.

По данным итальянского агентства Ansa, часть сообщений отправляли от имени участников российского движения «Мужское государство». Его основатель Владислав Поздняков отрицает причастность и заявляет, что движение прекратило существование ещё в 2021 году.