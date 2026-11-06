Казахстанский актёр получил роль в новой части «Голодных игр»

23-летний актёр из Астаны Диас Калдыбеков сыграет персонажа по имени Англер в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping). О своём участии в голливудском проекте артист рассказал 4 ноября, опубликовав в социальных сетях фотографии с подписью The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026.

Новая картина станет пятой частью популярной франшизы, основанной на романах американской писательницы Сьюзен Коллинз. Диас Калдыбеков родился в Астане, окончил колледж Казахского национального университета искусств по специальности «хоровое дирижирование». Позже переехал в Германию.

Сейчас он живёт и работает в Берлине. Актёр сотрудничает с немецким агентством MABO Agency. В его фильмографии уже есть короткометражные картины Bitten Soon и Alien Husband. Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в странах СНГ запланирована на 19 ноября 2026 года.