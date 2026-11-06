Легендарной Қыз Жібек исполнилось 75 лет: в Алматы чествовали Меруерт Өтекешеву

В Алматы прошёл творческий вечер «Қазақтың Қыз Жібегі», посвящённый 75-летию народной артистки Казахстана Меруерт Өтекешевой. Актриса получила широкую известность благодаря главной роли в фильме «Қыз Жібек». Юбилейное мероприятие состоялось в театре традиционного искусства «Алатау» при поддержке городского акимата.

Для гостей подготовили концертную и театральную программу с участием коллег, учеников и молодых артистов. Также зрителям показали документальный фильм о жизни и творческом пути актрисы. В программе были хореографические и театральные постановки, музыкальные номера и отрывок из драмы «Қыз Жібек» в исполнении артистов Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова.

На сцене также вновь появился образ Карагоз, который Меруерт Өтекешева воплотила в театре. Музыкальную часть вечера дополнили адажио из балета «Жизель», кюй «Аққу» и песня «Махаббат майданы». Заслуженный деятель Казахстана Толкын Забирова исполнила песню «Гакку» Укили Ыбырая. Завершился творческий вечер композицией «Театр – біздің тағдырымыз».