Южные регионы Европы в понедельник вновь оказались под воздействием аномальной жары. По данным учёных, континент нагревается почти в два раза быстрее среднемировых показателей, а 2025 год может стать одним из самых жарких за всё время наблюдений, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

В Италии, где во Флоренции к концу недели ожидается до 40 °C, на Сардинии от теплового удара скончался четырёхлетний ребёнок. В семи крупных городах страны, включая Болонью и Флоренцию, введён красный уровень погодной опасности.

Во Франции более половины территории попало под предупреждение об экстремальной жаре. В 12 административных единицах материковой части объявлена красная тревога - мера, которая применяется лишь в случаях продолжительной и опасной для здоровья жары.

В Португалии пожарные продолжают бороться с тремя крупными лесными пожарами на севере и в центре страны. Крупнейший очаг, в районе города Транкозу, действует с 9 августа, к его тушению привлечены более 650 человек и шесть самолётов.