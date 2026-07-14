Евросоюз готовит запрет соцсетей для детей младше 13 лет

В Евросоюзе предложили установить минимальный возраст для доступа к социальным сетям — 13 лет. Инициатива касается таких платформ, как Instagram, TikTok и Snapchat. Согласно рекомендациям экспертной группы ЕС, детям младше 13 лет следует пользоваться цифровыми сервисами только под контролем родителей, в образовательных целях или с ограничением по времени. Для детей до двух лет специалисты рекомендуют полностью отказаться от использования цифровых устройств и онлайн-сервисов.

После 13 лет подросткам предлагают постепенно предоставлять самостоятельный доступ к соцсетям, но с включенными по умолчанию настройками безопасности, соответствующими возрасту. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала рекомендации экспертов и заявила, что после летнего перерыва представит предложения по их закреплению в европейском законодательстве.

В Германии также обсуждают введение возрастного ограничения для социальных сетей. Однако власти считают, что без общеевропейских правил обязать цифровые платформы эффективно проверять возраст пользователей будет сложно.