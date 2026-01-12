Европейский союз и Китай вышли на финальную стадию договоренностей по урегулированию спора вокруг цен на китайские электромобили, поставляемые на европейский рынок. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным издания, Пекин и Брюссель достигли консенсуса о том, что ценовое руководство для китайских экспортеров электрокаров в ЕС будет формироваться на основе правил Всемирной торговой организации. Речь идет о так называемых ценовых обязательствах, которые должны установить единые и понятные ориентиры для поставок на европейский рынок.

Спор между сторонами продолжается с осени 2024 года, когда Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая в размере от 17 до 35 процентов. Такое решение было принято по итогам расследования, в рамках которого Брюссель пришел к выводу, что китайские производители получают значительные государственные субсидии и благодаря этому имеют ценовое преимущество перед европейскими автоконцернами, что нарушает принципы справедливой конкуренции.

Министерство торговли КНР назвало введенные тарифы несоразмерными и необоснованными. В ответ Пекин ввел ограничительные меры, в том числе пошлины на французский коньяк, что стало частью более широкого торгового противостояния.

К настоящему времени стороны договорились, что Европейский союз подготовит официальное ценовое руководство с опорой на нормы ВТО. После этого китайские автопроизводители смогут представить на рассмотрение обновленные прайс-листы в рамках новых договоренностей.

До достижения компромисса Китай искал альтернативные способы сохранить конкурентоспособность на европейском рынке, включая увеличение поставок подключаемых гибридов. На этом фоне китайская группа BYD недавно обошла Tesla и стала лидирующим брендом на глобальном рынке электромобилей.

Ожидается, что выработка окончательных механизмов ценового регулирования позволит снизить напряженность в торговых отношениях между ЕС и Китаем и создаст более предсказуемые условия для автомобильного рынка Европы.