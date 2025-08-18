Евросоюз во вторник, 19 августа, соберется на видеоконференцию для обсуждения итогов встречи лидеров ЕС и президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Совещание начнется в 13:00 по брюссельскому времени (16:00 Астаны), сообщил в соцсети X председатель Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, ключевая цель обсуждений — укрепление сотрудничества с США ради "достижения долгосрочного мира, который защитит жизненные интересы Украины и Европы".

Тем временем в посольстве Украины в Вашингтоне в эти минуты проходит подготовительная встреча Зеленского с европейскими лидерами. Как сообщает BBC, на переговоры уже прибыли президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Встреча также значится в графике председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По информации CNN, встреча готовилась несколько дней и направлена на согласование позиций между европейскими странами и Киевом перед переговорами с Трампом.