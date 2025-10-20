Совет Европейского союза утвердил план поэтапного отказа от импорта российского природного газа в рамках инициативы REPowerEU, направленной на укрепление энергетической независимости Европы и ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Согласно документу, поставки российского газа в страны ЕС будут полностью прекращены к 2028 году.

Запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2026 года, однако для действующих контрактов предусмотрен переходный период: краткосрочные соглашения могут действовать до середины 2026 года, а долгосрочные — до начала 2028-го. Исключения сделают лишь для отдельных государств, не имеющих выхода к морю и пострадавших от изменения маршрутов поставок.

План также предусматривает систему предварительного разрешения на импорт газа, чтобы исключить попадание российского топлива на рынок под видом транзита, и обязывает все страны ЕС подготовить национальные программы диверсификации поставок. Сейчас российский газ занимает около 13% в структуре импорта Евросоюза против 45% в 2022 году, что свидетельствует о значительном снижении зависимости.