Европейский Союз продолжает усиливать давление на Москву: 15 июля главы МИД стран ЕС утвердили новые персональные санкции в отношении граждан России, причастных к нарушениям прав человека и так называемой гибридной деятельности, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС, распространённом по итогам заседания в Брюсселе.

В рамках первого санкционного режима — за грубые нарушения прав человека — в чёрный список попали пять представителей российской судебной системы.

Параллельно Евросоюз расширил санкции за гибридную активность — под ограничения попали девять физических и шесть юридических лиц, обвиняемых в дестабилизирующих действиях за рубежом, включая информационные манипуляции и вмешательство в дела других государств.

Санкции включают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов, что делает фигурантов фактически изолированными от финансовой и правовой системы Евросоюза.

Однако вопрос о 18-м пакете санкций против России, включающем в том числе новый потолок цен на российскую нефть, остался открытым. Его утверждение пока блокирует Словакия, добивающаяся исключений в рамках энергетического плана ЕС — RePowerEU, направленного на отказ от российских энергоносителей. Европейская комиссия выразила надежду на скорый компромисс с Братиславой.