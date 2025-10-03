На панельной сессии "Год рабочих профессий: энергия людей" в рамках форума форума KAZENERGY управляющий директор ExxonMobil Kazakhstan Сесиль Ролин отметила, что Казахстан сделал многое для запуска "двигателя будущего развития" и формирования новой рабочей силы, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, такие проекты, как Кашаган и Карачаганак, стали показательными примерами прогресса, позволив перейти от зависимости от международных специалистов к национализированной рабочей силе.

“Сегодня казахстанские специалисты управляют одними из самых сложных нефтегазовых объектов в мире, демонстрируя высокий уровень технологической компетентности и профессионализма. ExxonMobil гордится тем, что является долгосрочным партнером в этом отношении", – подчеркнула Ролин.

Она отметила, что развитие кадрового потенциала имеет стратегическое значение не только для энергетики, но и для инвестиционной привлекательности Казахстана. Квалифицированные кадры, по ее словам, повышают эффективность, снижают операционные риски и обеспечивают устойчивость долгосрочных проектов.

Вместе с тем Ролин подчеркнула, что задача формирования конкурентоспособной на глобальном уровне энергетической рабочей силы "далека от завершения". Для этого необходимы устойчивые инвестиции в образование, обучение, наставничество и доступ к международной экспертизе.

ExxonMobil поддерживает акцент Президента Касым-Жомарта Токаева на реформировании технического и профессионального образования, отметила глава компании.

“Инвестиции в людей остаются самой важной стратегической инвестицией для устойчивого роста и инноваций. Будущее энергетической рабочей силы Казахстана зависит от тесного сотрудничества государства, промышленности и академического сообщества", – сказала она.

По словам Ролин, крупные операторы уже вносят вклад в развитие кадров через стипендии, стажировки и программы обучения.

"Казахстан показывает, чего можно достичь благодаря долгосрочной приверженности и партнерству. Квалифицированные специалисты страны – ее самый ценный ресурс и основа инвестиционной привлекательности", – отметила она.

Управляющий директор ExxonMobil выразила надежду, что инициатива "Год рабочих профессий" ускорит прогресс в профессиональном обучении и межотраслевом сотрудничестве. Однако, по ее словам, крайне важно сохранить этот импульс и после 2025 года.

"Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в следующую главу энергетической истории Казахстана", – заключила Сесиль Ролин.

