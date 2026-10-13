  • Главная
  • Новости
  • Ей отказали в заселении, и она устроила скандал: в Семее на пять суток арестовали посетительницу гостиницы

Ей отказали в заселении, и она устроила скандал: в Семее на пять суток арестовали посетительницу гостиницы

13 Октября 2026, 19:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik 13 Октября 2026, 19:51
13 Октября 2026, 19:51
139
Фото: freepik

В Семее 24-летняя женщина устроила скандал в гостинице, когда ее отказались заселить. Она оскорбляла администратора и не успокоилась даже после замечаний. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и отправил под арест на пять суток.

Все произошло 12 октября около половины пятого утра в одном из гостиничных комплексов Семея области Абай. Администрация отказалась заселять посетительницу.

Женщине это не понравилось. Она начала скандалить и оскорблять администратора. На замечания не реагировала и продолжала нарушать порядок и покой окружающих.

Полицейские установили ее личность. Скандалисткой оказалась уроженка Урджарского района.

Вместо гостиничного номера женщина провела ночь в другом месте. Суд назначил ей административный арест на пять суток.

В полиции призывают решать споры в рамках закона и напоминают, что нарушать общественный порядок и оскорблять людей нельзя.

Самое читаемое

Наверх