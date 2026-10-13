Ей отказали в заселении, и она устроила скандал: в Семее на пять суток арестовали посетительницу гостиницы
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В Семее 24-летняя женщина устроила скандал в гостинице, когда ее отказались заселить. Она оскорбляла администратора и не успокоилась даже после замечаний. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и отправил под арест на пять суток.
Все произошло 12 октября около половины пятого утра в одном из гостиничных комплексов Семея области Абай. Администрация отказалась заселять посетительницу.
Женщине это не понравилось. Она начала скандалить и оскорблять администратора. На замечания не реагировала и продолжала нарушать порядок и покой окружающих.
Полицейские установили ее личность. Скандалисткой оказалась уроженка Урджарского района.
Вместо гостиничного номера женщина провела ночь в другом месте. Суд назначил ей административный арест на пять суток.
В полиции призывают решать споры в рамках закона и напоминают, что нарушать общественный порядок и оскорблять людей нельзя.
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