Ей отказали в заселении, и она устроила скандал: в Семее на пять суток арестовали посетительницу гостиницы

В Семее 24-летняя женщина устроила скандал в гостинице, когда ее отказались заселить. Она оскорбляла администратора и не успокоилась даже после замечаний. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и отправил под арест на пять суток.

Все произошло 12 октября около половины пятого утра в одном из гостиничных комплексов Семея области Абай. Администрация отказалась заселять посетительницу.

Женщине это не понравилось. Она начала скандалить и оскорблять администратора. На замечания не реагировала и продолжала нарушать порядок и покой окружающих.

Полицейские установили ее личность. Скандалисткой оказалась уроженка Урджарского района.

Вместо гостиничного номера женщина провела ночь в другом месте. Суд назначил ей административный арест на пять суток.

В полиции призывают решать споры в рамках закона и напоминают, что нарушать общественный порядок и оскорблять людей нельзя.