«Ей по силам выиграть где угодно»: как в США и Великобритании оценили исторический успех Рыбакиной

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вошла в историю мирового тенниса: она выиграла US Open в Нью–Йорке и впервые в карьере стала первой ракеткой мира. Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, возглавившей рейтинг WTA.

BAQ.KZ поговорил сразу с тремя авторитетными международными спортивными журналистами из США и Великобритании – корреспондентом программы CBS «60 Minutes» Джоном Вертхеймом, известным американским теннисным обозревателем Беном Ротенбергом и журналистом BBC Джонатаном Юрейко – и выяснил, в чем феномен Рыбакиной, что помогло ей стать лучшей теннисисткой мира, насколько высоко ее оценивают за рубежом и чего ждать от казахстанки дальше.

Фото: Instagram/lenarybakina

«Ей по силам выиграть где угодно»

Американский спортивный журналист, корреспондент программы «60 минут» Джон Вертхейм в эксклюзивном комментарии корреспонденту BAQ.KZ назвал выступление Елены в финальной игре против Арины Соболенко «выдающимся».

«Она играла очень уверенно и хладнокровно. В некоторые моменты она великолепно подавала, а когда не могла полагаться на подачу, использовала другие сильные стороны своей игры. После проигранного второго сета она сумела перезагрузиться. Это было по–настоящему профессиональное выступление», – сказал эксперт.

По мнению Вертхейма, сейчас Рыбакина является одной из главных фигур женского тенниса. В этом сезоне она завоевала два титула Большого шлема – Australian Open и US Open, оба на харде. С учетом победы на Wimbledon–2022 теперь для «карьерного Большого шлема» Рыбакиной не хватает только титула Roland Garros.

«Меня совершенно не удивляет, что она стала первой ракеткой мира. Мы много говорим о ее мощи, но сейчас она действительно превратилась в очень разностороннюю теннисистку», – сказал эксперт.

Американский журналист Бен Ротенберг в комментарии BAQ.KZ также высоко оценил уровень игры Рыбакиной.

«Я думаю, что благодаря этой победе в Нью–Йорке Рыбакина действительно утвердилась в статусе лучшей теннисистки мира на данный момент. Это особенно впечатляет, учитывая имевшиеся у нее проблемы с травмой, а также тот факт, что ранее US Open был для нее наименее успешным из четырех турниров Большого шлема. Если она смогла победить в Нью–Йорке, значит, теперь ей по силам выиграть где угодно», – сказал Ротенберг.

Спокойствие и хладнокровие Рыбакиной

Британский журналист BBC Джонатан Юрейко обратил внимание на контраст между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко, сравнив их противостояние с «огнем и льдом».

По его мнению, разница в характерах и психологическом настрое теннисисток стала одним из ключевых факторов финала.

«Контраст между характерами Соболенко и Рыбакиной отчетливо проявился во время финала, и, думаю, именно разница в психологическом настрое в итоге стала одним из ключевых факторов», – сказал журналист агентству BAQ.KZ.

По словам Юрейко, одним из ключевых преимуществ Рыбакиной в финале стало ее хладнокровие. В то время как Соболенко не всегда удавалось сдерживать эмоции, казахстанская теннисистка сохраняла спокойствие и следовала своему плану на игру.

Особо журналист отметил ее точный и агрессивный прием, благодаря которому Рыбакина лишала соперницу времени на задней линии и оказывала на нее непривычно высокое давление.

«Соболенко на протяжении матча явно испытывала раздражение, тогда как Рыбакина сохраняла спокойствие и хладнокровие, что позволяло ей придерживаться своего плана на игру. Прием Рыбакиной был точным и агрессивным, она лишала Соболенко времени на задней линии, а с таким давлением та сталкивается крайне редко. Рыбакина выиграла первый сет, несмотря на то что ее первая подача работала не лучшим образом. Соболенко удалось взять второй сет, в концовке активно атакуя вторую подачу соперницы. Но когда в решающем сете подача Рыбакиной стала эффективнее, было понятно, что она уже не позволит упустить свое преимущество», – говорит эксперт.

Юрейко отмечает, что Рыбакина давно считается одной из сильнейших теннисисток WTA–тура по качеству и мощи ударов, что подтверждают ее победы на Уимблдоне и Australian Open. Однако прежде ей не хватало стабильности, которую демонстрировали Арина Соболенко, Ига Швёнтек и другие лидеры женского тенниса.

По мнению журналиста, за последний год Рыбакина стала значительно чаще показывать свой лучший теннис.

«Но думал ли я еще несколько месяцев назад, что после US Open именно она будет первой ракеткой мира? Нет. Соболенко настолько сильно начала сезон, что казалось, она будет доминировать на протяжении всего года. Однако ее результаты пошли на спад как раз в тот момент, когда Рыбакина продолжила успешно выступать и на грунте, и на харде», – сказал эксперт.

Instagram/US Open

«Ее сложно узнать как человека»

По мнению Джона Вертхейма, несмотря на выдающиеся спортивные результаты, уровень узнаваемости Рыбакиной в США пока не соответствует ее достижениям на корте.

Эксперт связывает это в том числе с ее сдержанностью и нежеланием активно раскрывать свою личность в публичном пространстве.

«Думаю, ее довольно сложно узнать как человека, но это ее решение, ее право, и это абсолютно нормально. Однако, на мой взгляд, ее узнаваемость за пределами теннисной аудитории остается относительно невысокой. Отчасти это связано с языком, отчасти – с тем, что она представляет другую часть мира. Опять же, мы говорим о теннисистке, которая несколько лет назад выиграла Уимблдон, а затем свой первый матч в США проводила на корте №12. Поэтому отчасти дело, вероятно, и в том, как организаторы составляют расписание матчей», – говорит журналист.

Вертхейм считает, что при желании Рыбакина могла бы повысить свою узнаваемость за пределами теннисной аудитории. По его мнению, этому могла бы способствовать большая открытость в общении с прессой и болельщиками. Сейчас на пресс–конференциях и в интервью спортсменка, как правило, остается сдержанной.

При этом журналист подчеркивает, что публичность – личный выбор каждого спортсмена, и Рыбакина не обязана менять свой характер ради большей популярности

«У всех игроков разные характеры, но я бы сказал, что ее публичный профиль значительно ниже того уровня, на котором он, вероятно, должен находиться, особенно учитывая уровень ее тенниса», – сказал журналист.

По словам Юрейко, победа на Уимблдоне принесла Рыбакиной определенную узнаваемость в Великобритании, однако ее популярность в стране пока в основном ограничивается теннисной аудиторией.

«Поклонники тенниса с большим уважением относятся к ее достижениям и мастерству, а также в целом ценят ее скромную и сдержанную манеру поведения на корте».

Фото: Instagram/lenarybakina

Эмоции Соболенко после финала

После финала Арина Соболенко разбила ракетку и эмоционально отреагировала на появление рядом оператора, нецензурно попросив его отойти. Как сообщает Univers Tennis, за нарушение, связанное с ракеткой и инвентарем, теннисистку оштрафовали на 7 500 долларов.

Комментируя эмоциональную реакцию Соболенко, Джон Вертхейм отметил, что не склонен слишком строго осуждать спортсменку. По его мнению, сломанная ракетка после поражения в финале турнира Большого шлема выглядит не лучшим образом, однако подобная реакция показывает, насколько важен для теннисистки результат.

Вертхейм также обратил внимание на противоречивое отношение публики к эмоциям спортсменов. Рыбакину нередко критикуют за сдержанность и призывают проявлять больше эмоций, тогда как открытая реакция Соболенко, напротив, становится поводом для обвинений в неспортивном поведении.

«Мне кажется гораздо хуже, когда спортсмены выглядят так, будто им безразличен результат. Соболенко явно очень вовлечена в происходящее. Поэтому мне сложно слишком сильно осуждать ее за сломанные ракетки, ругательства или за то, что она явно расстроена. Ведь она не просто проиграла финал турнира Большого шлема – она потеряла первое место в рейтинге и впервые с 2022 года завершила год без титула Большого шлема. Я понимаю, что сам, возможно, не стал бы вести себя таким образом. Возможно, так не повел бы себя и Роджер Федерер. Но я не считаю это серьезной проблемой. На мой взгляд, гораздо большая проблема, когда игрокам все равно, чем когда они настолько переживают за результат, что не могут контролировать свои эмоции», – сказал эксперт.

Джонатан Юрейко также не видит ничего предосудительного в том, что Соболенко открыто проявляет эмоции на корте. По его мнению, спортсмены должны иметь возможность искренне показывать свои чувства – как положительные, так и отрицательные.