На заседании правительства заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что ежегодно на дорогах Казахстана в дорожно-транспортных происшествиях погибают более 2 тысяч человек, еще свыше 20 тысяч получают травмы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным Лепехи, 90% аварий совершается по вине самих водителей, что объясняется низкой транспортной дисциплиной. Ежегодно полиция фиксирует около 13 млн нарушений ПДД. В текущем году выявлено на 20% больше опасных нарушений, на 16% больше фактов выезда на встречную полосу, задержано 16,6 тыс. нетрезвых водителей.

Для усиления порядка на дорогах МВД расширило маршруты патрулирования, проводит оперативно-профилактические мероприятия, включая стартовавшую сегодня акцию "Безопасная дорога". Дополнительно используются дроны, которые уже зафиксировали 3,6 тысяч нарушений, в том числе 1 тысячу выездов на встречную полосу и 300 случаев опасного обгона.

Сеть автоматических камер увеличена до 25 тысяч устройств, на патрульные автомобили устанавливаются встроенные радары для "скрытого патрулирования". Кроме того, на республиканских трассах введен контроль средней скорости: охвачено 8 дорог протяженностью 1900 км. По словам Лепехи, это уже дало эффект – число погибших на этих участках снизилось на 11%.

Также МВД внедрило платформу "ТОР", которая объединяет цифровые решения и камеры для отслеживания транспорта, поиска разыскиваемых автомобилей, выявления агрессивных и "уставших" водителей.