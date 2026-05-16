Ежегодно в воинские части МЧС призывают порядка 800 военнослужащих срочной службы

В весенний призыв этого года в воинские части МЧС планируется направить более 400 призывника из 16 регионов страны. Следует отметить положительную динамику перехода военнослужащих срочной службы на контрактную основу. Так, по итогам прошлого призыва 51 солдат принял решение продолжить службу по контракту, передает BAQ.KZ.

Ежегодно в подразделения МЧС призывается порядка 800 военнослужащих срочной службы. Для обеспечения качественного отбора призывников в департаментах по чрезвычайным ситуациям и воинских частях сформированы специальные рабочие группы. В их состав вошли подготовленные офицеры, медицинские специалисты и психологи, что позволяет всесторонне оценить состояние здоровья и профессиональную пригодность будущих военнослужащих.

В ведении МЧС находятся пять воинских частей гражданской обороны, дислоцированных по региональному принципу. Центральный регион обслуживает воинская часть 52859 в городе Караганде, южный - воинская часть 28237 в селе Узынагаш, восточный - воинская часть 68303 в городе Семей, западный - воинская часть 20982 в городе Актобе, северный - воинская часть 55209 в городе Акколь. Вторые спасательные батальоны этих воинских частей размещены в Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске и Костанае. Такое пропорциональное распределение сил и средств повышает мобильность и оперативность реагирования воинских подразделений на любые чрезвычайные ситуации.

Особое внимание уделяется вопросам образования и профессионального развития военнослужащих. В рамках программы «Срочники-2.0» в прошлом году 59 солдат получили государственные образовательные гранты для поступления в высшие учебные заведения, из них 23 в военные вузы. Кроме того, в рамках объявленного «Года рабочих профессий» были заключены 20 меморандумов с организациями образования. Более 500 военнослужащих прошли обучение по дополнительным специальностям, включая водителей, поваров, газоэлектросварщиков, альпинистов, мобилографов и специалистов по беспилотным летательным аппаратам.