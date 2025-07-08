Фильм "F1" с Брэдом Питтом в главной роли стал новым рекордсменом среди всех проектов киностудии Apple, передает BAQ.KZ.

Картина режиссера Джозефа Косински собрала 293 миллиона долларов за первые 10 дней мирового проката.

Картина обогнала прежнего лидера - историческую драму "Наполеон" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом, которая долгое время удерживала пальму первенства по кассовым сборам среди фильмов Apple.

Особое внимание к "F1" привлек не только звездный состав, но и участие семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего продюсером. Пилот "Феррари" помог сделать фильм максимально правдоподобным, что, судя по сборам, оценили зрители.

По оценкам аналитиков, сборы фильма могут легко превысить 500 млн долларов уже к концу месяца.