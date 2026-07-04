Фабрика по обогащению каолина открылась в Акмолинской области

В селе Бирлестик Зерендинского района открылась фабрика по обогащению каолина ТОО «Qazaq Kaolin». В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов, генеральный директор ТОО «Qazaq Kaolin» Марат Хасенов, а также представители государственных органов и делового сообщества, аксакалы и жители села.

«Предприятие Qazaq Kaolin – это очередной результат системной работы по привлечению инвестиций в нашу область. Долгое время предприятие не работало, однако сегодня эта проблема решена: благодаря приходу инвестора производство удалось восстановить и дать ему новую жизнь. Благодаря таким совместным проектам в регионе появляются новые производства, создаются рабочие места и развивается экономика», – подчеркнул Ернар Жаркешов.

В ходе мероприятия не раз отмечали значимость проекта для развития промышленного потенциала страны. На первом этапе здесь будет создано около 90 рабочих мест, средняя зарплата – 650 тысяч тенге. В дальнейшем предприятие планирует расширять производство и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе сырье для производства керамической плитки и других строительных материалов.

Гости мероприятия ознакомились с работой нового производственного комплекса, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых, российских и отечественных производителей. Во время экскурсии участникам продемонстрировали выпуск первой промышленной партии обогащенного каолина.

«Сегодня мы запускаем не просто фабрику. Мы запускаем новое производство, новые рабочие места и новые возможности для развития региона и отечественной промышленности Казахстана», – отметил Марат Хасенов.

К слову, в рамках социальной ответственности бизнеса селам Бирлестик и Конысбай оказывается материальная помощь: модернизированы подстанция и энергосети, проведен ремонт уличного освещения, отремонтированы детские сады, школы и игровые площадки, регулярно поддерживаются социальные мероприятия.