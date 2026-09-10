Фабрику японского рамэна построят в Алматинской области

Shin-Line Group и японская Shigemitsu Industry, владелец международной сети AJISEN RAMEN, подписали соглашение о мастер-франшизе и создании совместного предприятия. В планах партнёров – открыть до 50 ресторанов в Казахстане и странах региона в 2027–2031 годах.

Соглашение подписали в Посольстве Казахстана в Японии при участии президента Shin-Line Group Андрея Шина и президента Shigemitsu Industry Кацуаки Шигэмицу.

пресс-служба Минсельхоза

Что предусматривает соглашение

В рамках партнёрства создаётся совместное предприятие Ajisen Ramen Central Asia. Оно возьмёт на себя функции регионального управления, франчайзинга, производства и адаптации продукции.

Основной этап расширения запланирован на 2027–2031 годы – именно за этот период партнёры намерены открыть до 50 ресторанных точек.

Казахстан станет ключевой операционной, логистической и производственной базой всего проекта – отсюда бренд будет поэтапно выходить на рынки Центральной Азии, стран ЕАЭС, Кавказа и Восточной Европы. Первым практическим шагом станет открытие флагманского ресторана AJISEN RAMEN в Алматы.

пресс-служба Минсельхоза

Производство разместят в Алматинской области

На базе производственных мощностей Shin-Line в селе Байсерке Алматинской области создадут централизованную фабрику-кухню. Она будет обеспечивать единый японский стандарт качества, логистику и глубокую локализацию сырья – с обязательным учётом требований халал.

В основе сотрудничества лежит трансфер передовых японских технологий, производственных стандартов и рецептур с последующей адаптацией под вкусовые предпочтения местных потребителей.

Что это даст региону

По задумке партнёров, проект должен сформировать в регионе новый центр японской гастрономической культуры, привлечь иностранные инвестиции, создать новые рабочие места и внедрить инновационные управленческие стандарты в пищевую промышленность Казахстана.