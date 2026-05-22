Face ID и 44 тысячи камер: как в колониях Казахстана создают систему тотального цифрового контроля
В учреждениях КУИС Казахстана заработала система круглосуточного цифрового мониторинга осужденных с Face ID и видеоаналитикой
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана внедрили систему сплошного видеонаблюдения с элементами искусственного анализа. Сегодня в колониях страны работают более 44 тысяч камер, а контроль за осужденными ведется в режиме реального времени. Об этом рассказали представители КУИС в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.
Система уже функционирует во всех 78 учреждениях КУИС.
"Камеры установлены не только по периметру, но и в спальных помещениях, медицинских частях, школах, столовых, производственных цехах и других объектах", - сообщили в ведомстве.
ИИ распознает лица и нарушения
Особенность проекта - встроенная видеоаналитика. Система умеет распознавать лица, государственные регистрационные номера, фиксировать дым, попытки перекрытия объектива камер, проникновение в запрещенные зоны и подозрительные действия.
В КУИС сообщили, что Ситуационный центр ежедневно выявляет нарушения порядка отбывания наказания, после чего информация оперативно отрабатывается сотрудниками учреждений.
Параллельно в системе внедряют обновленный программный продукт Face ID на базе платформы HikCentral.
Он интегрирован с центральной автоматизированной базой данных УИС и позволяет автоматически идентифицировать осужденных без ручного ввода данных.
Система фиксирует посещение столовых и производственных зон, нахождение заключенных на рабочих местах, а также выявляет лица, нарушившие режим содержания.
Дополнительно в учреждениях устанавливают специальные тоннельные арки с аналитическими камерами.
Они предназначены для более точной идентификации и мониторинга перемещения осужденных внутри колоний.
Камеры подключены к системе МВД
Еще одним этапом цифровизации стала интеграция видеосистем КУИС с Центрами оперативного управления МВД. Сейчас изображения со всех камер выведены в 20 ЦОУ городов республиканского значения и областей.
Как отметили в ведомстве, это позволяет полиции в онлайн-режиме отслеживать ситуацию в учреждениях, быстро реагировать на инциденты и усиливать межведомственное взаимодействие.
