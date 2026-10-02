Фальшивый налог и решала на границе: целительница из Кульсары обманула мать умершего парня

В Атырауской области вынесли приговор знахарке из Кульсары, которая вместо лечения взялась оформлять чужие машины и помогать с жильем. Две женщины в итоге лишились больше 4,4 млн тенге, сообщает газета «Ак Жайык».

Первой пострадавшей стала мать, потерявшая сына. Незадолго до смерти парень пригнал из Грузии кроссовер Subaru Outback. Пока он болел, целительница вошла в доверие к семье, а после его смерти предложила помочь легализовать машину и поставить ее на казахстанский учет.

С ноября 2025 года по январь 2026 года женщина переводила деньги на указанные ей чужие банковские карты. 2,6 млн тенге ушли якобы на оформление автомобиля, еще 790 тыс. на погашение налогового долга, которого не существовало. 450 тыс. тенге знахарка потребовала наличными на «решение проблем на границе» через некоего решалу.

Всего мать отдала 3 848 681 тенге. Машину так никто и не легализовал.

Вторая история короче. Другой женщине знахарка пообещала помочь с покупкой жилья, а в качестве аванса потребовала три комплекта дорогого постельного белья на 570 тыс. тенге.

Белье отправили межгородским такси из Атырау в Кульсары. Посылку целительница получила, на этом вся помощь с покупкой дома и закончилась.

Общий ущерб составил 4 418 681 тенге. Добровольно вернуть деньги и вещи подсудимая отказалась.

Суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. После применения амнистии срок сократили до 3 лет и 6 месяцев.

За решетку осужденная так и не попала. У нее девять малолетних детей, поэтому исполнение наказания отсрочили на два года. Женщину освободили прямо в зале суда.

Обязанность полностью возместить пострадавшим 4,4 млн тенге с нее никто не снимал. Вопрос лишь в том, сколько времени уйдет у судебных исполнителей, чтобы взыскать эту сумму.