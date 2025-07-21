Фальшивый поставщик оставил компанию без 5 млн тенге и техники
В Косшы раскрыта дерзкая афера.
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В Акмолинской области полицейские раскрыли очередную схему мошенничества, жертвой которой стала крупная строительная компания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Ущерб от преступных действий превысил 5 миллионов тенге.
Инцидент произошёл 16 июля, когда в отдел полиции города Косшы обратился представитель строительной фирмы. Он рассказал, что неизвестный человек, представившись поставщиком запчастей для строительной техники, предложил компании взаимовыгодное сотрудничество. Убедив в своей надёжности, мужчина пообещал организовать поставку нужных деталей. Доверившись обещаниям, компания перевела ему более 5 миллионов тенге. Однако вскоре "поставщик" перестал выходить на связь, а обещанный товар так и не поступил.
Полицейские оперативно начали расследование и в ходе розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Сейчас ведётся проверка его возможной причастности к другим эпизодам. По факту мошенничества начато досудебное расследование.
В правоохранительных органах подчёркивают: подобные схемы — не редкость в бизнес-среде. Мошенники всё чаще маскируются под поставщиков, консультантов или подрядчиков, подделывая документы и создавая иллюзию реальной деятельности. Особенно уязвимы компании, где решения о крупных транзакциях принимаются в срочном порядке и без должной юридической проверки.
Полиция призывает предпринимателей проявлять максимальную осмотрительность при заключении сделок, особенно с новыми партнёрами. Передача крупных сумм без официальных договоров и подтверждающих документов может привести к серьёзным потерям.
Власти напоминают: в случае малейших подозрений на мошенничество необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.
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