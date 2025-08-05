Поклонники Димаша Кудайбергена из восьми стран Латинской Америки объединились, чтобы сделать трогательный подарок своему кумиру. Они исполнили композицию Mahabbat ber magan на казахском языке, записав хоровое онлайн-исполнение, сопровождаемое видеоклипом, передает BAQ.KZ.

Инициатива родилась среди поклонников из Боливии, Перу, Мексики, Аргентины, Уругвая, Чили, Коста-Рики, Парагвая и Доминиканской Республики. Несмотря на разницу во времени, расстояние и языковой барьер, проект объединил десятки людей, вдохновлённых творчеством казахстанского артиста.

"Mahabbat ber magan — это не просто красивая мелодия. В ней живёт то, что мы чувствуем к Димашу: искренняя любовь, вдохновение и благодарность. Его голос и искусство преодолевают все границы: географические, языковые, культурные", — поделились участники проекта.

Фанаты признаются, что для многих из них казахский язык стал ближе благодаря песням Димаша. А сама идея подарка родилась из желания выразить чувства не только словами, но и через музыку — на языке, на котором поёт их кумир.

Видеопослание с песней распространилось в соцсетях, вызвав восторженные отклики казахстанцев, которые поблагодарили поклонников за уважение к языку и культуре.