Шесть официальных фан-клубов алматинского ФК "Кайрат" опубликовали коллективное заявление, адресованное руководству команды. Поводом стала, по их словам, пренебрежительная реакция клуба на выездную поддержку болельщиков в Талдыкоргане на матче с "Жетысу", завершившемся со счётом 2:2, передает BAQ.KZ.

"Получается, "Кайрату" не нужны болельщики?!" — возмущаются фанаты в Instagram.

Они утверждают, что несколько сотен человек преодолели сотни километров, чтобы поддержать команду, но вместо благодарности получили холодное заявление от руководства: "Мы продолжим играть и без болельщиков, у нас их хватает".

"Если клуб не ценит эмоции, уважение и поддержку настоящих фанатов, которые так далеко проехали и потратили свое время и деньги — кому это нужно? Футбол без болельщиков не имеет смысла", — говорится в обращении.

Фанаты требуют уважения к своей преданности и задаются вопросом о будущем клуба, который отдаляется от своей аудитории.

На момент публикации представители "Кайрата" не дали официального ответа на заявление.