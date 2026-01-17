В современном мире медиа — от фильмов до социальных сетей — стали неотъемлемой частью повседневной жизни детей и подростков. Родители и педагоги всё чаще задаются вопросом, как это влияние сказывается на психическом здоровье молодого поколения, какие риски есть, и где проходят границы между полезным и вредным.

Мы поговорили с опытным школьным психологом Айгерим Арыстанбековой, чтобы разобраться в этих вопросах, понять, какие запросы сегодня наиболее характерны для детей и подростков, как фантастические фильмы могут влиять на психику, и что важно учитывать взрослым, чтобы поддержать ребёнка. Подробнее в материале BAQ.KZ.

— Айгерим Булатовна, с какими психологическими запросами у детей и подростков вы чаще всего сталкиваетесь сегодня?

Чаще всего это тревожность (школьная, социальная, экзистенциальная), страхи, проблемы самооценки, трудности в общении со сверстниками, чувство одиночества, эмоциональная нестабильность. У подростков добавляются вопросы идентичности, смысла, давления ожиданий взрослых, а также эмоциональное выгорание и апатия. В последние годы я также наблюдаю усиление соматизации — когда тревогу и стресс дети выражают через физические симптомы, например головные боли или проблемы со сном.

— Насколько сильно медиа-контент в целом влияет на психическое состояние школьников?

Влияние очень значительное. Медиа-контент формирует картину мира ребёнка, его представления о норме, опасности, отношениях и самом себе. У детей с чувствительной психикой или высоким уровнем тревожности контент может усиливать страхи, нарушать сон, повышать эмоциональное напряжение. При этом влияние не всегда линейное — дело не только в времени экранного времени, но и в качестве контента и эмоциональной готовности ребёнка его воспринимать.

— Как фантастические фильмы и сериалы могут влиять на психику детей разного возраста?

В младшем школьном возрасте граница между фантазией и реальностью ещё размыта, поэтому фантастические образы могут восприниматься как реально угрожающие. У подростков фантастика чаще затрагивает внутренние темы — одиночество, инаковость, борьбу, поиск себя. В этом возрасте она может либо поддерживать, либо усиливать внутренние конфликты, особенно если контент содержит много тревожных или драматичных сцен.

— Какие психологические реакции могут возникать после просмотра фантастических сюжетов? Может ли фантастика, наоборот, оказывать положительное влияние?

Возможны страхи, ночные кошмары, тревожность, повышенная возбудимость, уход в фантазии как способ избегания реальности. Но качественная фантастика может развивать воображение, эмпатию, интерес к науке, способность символически проживать страхи и конфликты — при условии возрастного соответствия и сопровождения взрослых.

— Сейчас среди подростков особенно популярен сериал "Очень странные дела". Почему подобные проекты так сильно цепляют детей и подростков?

Он затрагивает важные подростковые темы: чувство инаковости, одиночество, силу дружбы, сопротивление злу, непонимание со стороны взрослых. Подростки узнают в героях себя и свои переживания, чувствуют эмоциональную сопричастность, вовлечённость в сюжет, который отражает их внутренний мир.

— Чем такие сериалы психологически привлекательны: темой дружбы, взросления, борьбы со злом?

Темами взросления, верности, принятия, борьбы за своих, идеей "мы справимся вместе". Также — атмосферой тайны и напряжения, которая даёт сильный эмоциональный опыт и чувство вовлечённости. Такие истории часто становятся поводом для обсуждения со сверстниками, что укрепляет социальную связь.

— Есть ли риски в том, что дети смотрят сериалы, рассчитанные изначально не на их возраст?

Да. Риски — это перегрузка психики, усиление тревожности, формирование страхов, десенсибилизация к насилию, а также преждевременное столкновение с темами, к которым психика ещё не готова. Это может проявляться в стрессах, ухудшении сна и повышенной чувствительности к тревожным сюжетам.

— Какие жанры или форматы вы считаете наиболее безопасными для детей разного возраста?

Для младших школьников: сказочная фантастика, анимация с понятной моралью, где добро побеждает зло в мягких формах. Для подростков: приключенческая фантастика, научная фантастика без избыточного ужаса, проекты с акцентом на ценности, дружбу, выбор и ответственность — те, которые не концентрируются исключительно на пугающих элементах.

— Что делать, если ребёнок уже напуган или слишком эмоционально реагирует на фантастический контент?

Важно не обесценивать чувства ребёнка. Нужно выслушать, помочь назвать эмоции, объяснить разницу между вымыслом и реальностью, восстановить чувство безопасности. Иногда стоит сделать паузу в просмотре и обсудить увиденное вместе, связать это с реальными жизненными ситуациями, чтобы ребёнок чувствовал поддержку.

— На какие признаки родителям стоит обратить внимание после просмотра ребёнком такого контента?

Нарушения сна, навязчивые страхи, резкие перепады настроения, уход в себя, избегание темноты, агрессия, повышенная тревожность, постоянное возвращение в разговорах к пугающему сюжету. Это сигналы, что психике ребёнка требуется поддержка и внимание взрослых. Главное — не запреты, а осознанное сопровождение. Контент становится безопаснее, когда рядом есть взрослый, готовый понять, объяснить и поддержать.

Немного статистики: мировые и казахстанские данные

- По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире примерно один из семи подростков (около 15 %) испытывает психическое расстройство, среди которых наиболее распространены тревога и депрессия — ведущие причины инвалидности в возрасте 10–19 лет.

- Международные исследования показывают, что до 20 % молодёжи сталкиваются с клинически значимой тревожностью, а около четверти — с депрессивными симптомами, особенно в период после пандемии COVID-19.

- В Казахстане исследования HBSC указывают, что проблемное использование социальных сетей среди подростков выросло почти вдвое с 2018 по 2022 год и связано с повышенной тревожностью и депрессивными признаками.

- Ещё одно региональное исследование показало, что 29 % девочек-подростков испытывают подавленность, а высокая доля подростков отмечает частые негативные эмоциональные состояния.

Вывод психолога Айгерим Арыстанбековой таковы: контент сам по себе не только риски создаёт, но и может стать ресурсом для развития. Главное — учитывать возраст ребёнка, его эмоциональную устойчивость, и быть рядом, чтобы помочь интерпретировать увиденное.