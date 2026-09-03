«Фантомное мошенничество» набирает обороты: как люди сами отдают преступникам свои деньги

Мошенники все чаще строят аферы так, что им даже не приходится напрямую красть деньги со счета. Жертву убеждают, что ее сбережения уже пытаются похитить, после чего человек сам переводит деньги преступникам. Такая схема получила название фантомного мошенничества.

Главная особенность такой аферы в том, что перед человеком разыгрывают целый сценарий. В нем могут последовательно появляться «специалист технической поддержки», «сотрудник банка» и даже «представитель госоргана». Каждый подтверждает слова предыдущего и подталкивает жертву к следующему действию.

Все начинается с сообщения о взломе

Первый контакт часто выглядит безобидно. На компьютере появляется всплывающее окно о вирусе, приходит SMS или звонит человек, представляющийся сотрудником технической поддержки.

Жертве сообщают, что компьютер или телефон якобы взломан. Для проверки предлагают установить программу удаленного доступа.

На этом этапе преступники получают возможность видеть происходящее на устройстве. Дальше начинается следующая часть схемы.

Потом звонят «из банка»

Через некоторое время с человеком связывается уже другой собеседник. Он представляется сотрудником банка и сообщает, что деньги находятся под угрозой.

Номер телефона при этом может выглядеть знакомым или официальным. Мошенники способны подменять данные звонящего, поэтому на экране жертвы иногда отображается номер, похожий на банковский.

Человека просят срочно войти в мобильный или интернет-банк и проверить остаток денег. Если программа удаленного доступа уже установлена, преступники могут видеть действия владельца счета и получать нужную им информацию.

Последним появляется «сотрудник госоргана»

Следующий звонок должен окончательно убедить жертву, что ситуация серьезная.

Человек на другом конце провода может представиться сотрудником полиции, финансового ведомства или другой государственной структуры. Он подтверждает историю о взломе и предлагает способ «спасти» деньги.

Сбережения требуют перевести на якобы защищенный счет. В некоторых схемах людей убеждают купить криптовалюту или золотые слитки.

На самом деле деньги после такого перевода оказываются у мошенников.

Жертве не дают времени подумать

На всех этапах действует один прием. Человека торопят.

Ему говорят, что деньги могут исчезнуть через несколько минут, преступники уже получили доступ к счету или перевод нужно сделать прямо сейчас.

Расчет строится на страхе. Пока человек действует в панике, у него остается меньше времени проверить информацию, позвонить родственникам или самому связаться с банком.

В некоторых случаях жертву просят установить дополнительное приложение якобы для ускорения перевода. Через него преступники могут получить еще больше контроля над устройством и счетами.

Искусственный интеллект сделал схемы убедительнее

Современные технологии позволяют преступникам точнее подстраиваться под конкретного человека.

Мошенники собирают открытую информацию из социальных сетей и других источников, составляют досье на будущую жертву, готовят убедительные сообщения и подделывают голоса.

Искусственный интеллект позволяет создавать тексты, которые выглядят как официальные банковские или юридические уведомления. Голосовое клонирование дает возможность выдавать себя за сотрудников банков, полиции или знакомых человека.

Особенно опасными такие методы могут быть для пожилых людей, которым сложнее быстро проверить цифровую информацию.

Есть еще «фантомный долг»

Отдельная схема строится вокруг задолженности, которой на самом деле нет.

Мошенники представляются коллекторами и требуют вернуть уже погашенный, списанный или выдуманный долг.

Человека могут запугивать судом, арестом и другими последствиями. Расчет снова делается на срочность. Жертву заставляют заплатить до того, как она успеет проверить, существует ли такой долг вообще.

С развитием искусственного интеллекта подобные требования стали выглядеть убедительнее. Вместо плохо написанных писем преступники способны создавать документы с юридической лексикой и персональными данными получателя.

Как понять, что перед вами мошенник

Первый тревожный признак появляется, когда незнакомый человек требует немедленных действий с деньгами.

Не стоит устанавливать программы удаленного доступа после неожиданного звонка или сообщения.

Если собеседник говорит о проблеме со счетом, разговор лучше прекратить и самостоятельно набрать номер банка, указанный на официальном сайте или банковской карте.

Банк, государственный орган или техническая служба не будут требовать перевести сбережения на «безопасный счет», купить золото или криптовалюту ради их сохранности.

Главная защита от фантомной схемы проста. Не продолжать навязанный мошенниками сценарий и проверять каждое требование самостоятельно.