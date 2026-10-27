Фармацевтика, химия и машиностроение показали рост в Казахстане

В январе–сентябре 2026 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 102,9%. Объем произведенной продукции достиг 51 935 млрд тенге против 44 840,7 млрд тенге за аналогичный период прошлого года.

По данным Бюро национальной статистики, положительная динамика отмечена в нескольких отраслях. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 8,6%, в сфере снабжения электроэнергией, газом и теплом — на 12,4%, в водоснабжении и управлении отходами — на 9,2%.

Наиболее значительный рост в обрабатывающей промышленности зафиксирован в производстве готовых металлических изделий — на 34,8%, фармацевтической продукции — на 30,9% и химической продукции — на 23,4%. Также увеличился выпуск продукции машиностроения на 22,8%, резиновых и пластмассовых изделий — на 18,1%, продуктов питания — на 13,8%.

Рост промышленного производства отмечен в 16 регионах страны. Наиболее заметные результаты показали Алматинская, Жамбылская, Жетісу, Северо-Казахстанская и Туркестанская области, а также Астана, Алматы и Шымкент.

Таким образом, положительная динамика охватила ряд ключевых отраслей и большинство регионов, подтверждая рост промышленной активности в Казахстане.