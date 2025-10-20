В Министерстве торговли и интеграции состоялось заседание Общественного совета, где обсудили реализацию системы маркировки лекарственных средств и вопросы биржевой торговли, передает BAQ.KZ.

Представители фармацевтической отрасли заявили, что действующий механизм маркировки и прослеживаемости лекарств создает серьезные трудности для участников рынка. По словам исполнительного директора ОЮЛ "ФармМедИндустрия Казахстана" Гулдарии Манакпаевой, внедрение системы привело к росту административной нагрузки, увеличению издержек и задержкам в обращении ряда препаратов.

"Основная цель маркировки — борьба с подделками и контрабандой, однако на практике мы видим, что бизнес сталкивается с бюрократическими барьерами и замедлением поставок", — подчеркнула Манакпаева.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что в целом система маркировки доказала свою эффективность, однако остаются вопросы организационного характера.

"Необходимо усилить информирование населения. Потребитель должен понимать, что он покупает и по какой цене. Это поможет выстроить прозрачную статистику по контрабанде и контрафакту, как в случае с табачной продукцией", — сказала она.

В ходе заседания участники пришли к выводу о необходимости комплексной оценки эффективности действующей системы маркировки, выявления факторов, затрудняющих работу фармкомпаний, и выработки предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Председатель Общественного совета Руслан Шаекин предложил создать межведомственную рабочую группу, которая займется корректировкой правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств с учетом мнения отрасли.

Очередное заседание Общественного совета при МТИ РК запланировано на четвертый квартал 2025 года.