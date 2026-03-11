Фасад многоэтажки в Астане обрушился из‑за ветра

Дом построен в 2015 году.

Вчера 2026, 23:32
АВТОР
Фото: Pixabay.com

В Астане ветер сорвал облицовку с жилого комплекса «Айка» на улице Женис. Куски фасада падали возле детской площадки, передает BAQ.KZ.

По данным акимата, ЧП произошло 11 марта около 17:00. Пострадавших нет.

«В результате сильного ветра произошло отслоение утеплителя от фасада ЖК «Айка». Дом 2015 года постройки. Пострадавших нет. В настоящее время управляющая компания ЖК производит расчет стоимости и рассматривает вопрос найма промышленного альпиниста для проведения работ по восстановлению фасада», — сообщили в управлении строительства Астаны.

Но восстанавливать фасад, скорее всего, придётся самим жильцам. Власти напомнили: по закону именно собственники квартир отвечают за общее имущество — фасады, подъезды, лифты и прочее.

 
 
 
 
 
