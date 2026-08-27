«Фасад может снова обрушиться»: жительница дома дала показания по делу Мырзуан

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан дала показания жительница дома, возле которого произошло обрушение фасада. Татьяна Горбуля рассказала о состоянии здания, повторных обрушениях и обращениях жильцов в государственные органы, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам свидетельницы, 8 ноября 2025 года она находилась дома вместе с семьей. От первого обрушения они проснулись.

«Было ощущение, как будто землетрясение. Ребенок испугался, начал плакать. Мы выглянули в окно и увидели столб какого-то непонятного дыма. Потом в чат ОСИ скинули видео и написали, что произошло обрушение фасада», – рассказалаТатьяна Горбуля.

Свидетельница отметила, что второе обрушение в тот день семья уже не почувствовала. При этом, по ее словам, на следующий день, 9 ноября, около 22:00-22:30 произошло еще одно обрушение.

«Тогда тоже был сильный грохот. Мы снова вызывали полицию и МЧС, потому что жители испугались – вдруг падает уже сама стена и дом может сложиться», – сказала она.

Еще один похожий эпизод, по словам жительницы, произошел в декабре, когда рабочие снимали элементы фасада.

«Соседи написали в чат, что опять был сильный грохот и что-то упало. У меня дома был маленький ребенок, я испугалась. Сауле ответила, что не знает, что произошло. Я позвонила в МЧС. Потом нам объяснили, что это были запланированные работы», – сообщила свидетельница.

Во время допроса ее также спросили, обсуждалось ли техническое состояние дома до трагедии. По ее словам, на собраниях поднимались вопросы ремонта кровли, однако о техническом заключении 2017 года она не знала.

«По кровле вопрос поднимался. Нам предлагали обратиться в “Оркен кала”, чтобы полностью отремонтировать крышу. Но жители говорили, что крышу недавно ремонтировали и, возможно, нужен частичный ремонт. Договорились вызвать специалистов, чтобы они оценили состояние кровли», – рассказала Татьяна Горбуля.

Она также сообщила, что не знает, проводила ли Сауле Жубаниязова после вступления в должность председателя ОСИ осмотр фасада или иные технические работы.

Отдельно в суде обсуждалось финансовое управление домом. Жительница рассказала, что ранее обращалась за разъяснениями по расходованию средств и запрашивала отчетность у предыдущего управляющего.

По ее словам, Сауле Жубаниязова предоставила финансовый отчет за период своего управления уже после обрушения.

«Другие жители в группе спрашивали, почему после того, как она заступила, нет отчета. Сам отчет она скинула уже после обрушения», – сказала свидетельница.

Наиболее серьезной проблемой дома сегодня она назвала состояние фасада.

«У нас дом в плачевном состоянии. Мы пишем в госорганы, обращаемся. У нас огромные трещины по всему дому, причем они в динамике – становятся каждый день все больше. Сейчас единственная глобальная проблема – фасад дома, который не сегодня-завтра может снова обрушиться», – заявила жительница.

По ее словам, жильцы направляют коллективные обращения в различные инстанции, однако пока, как утверждает свидетельница, проблема не решена.

Суд продолжает заслушивать свидетелей и выяснять, что было известно о техническом состоянии дома до и после трагедии.