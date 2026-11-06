Фасовочный цех в частном доме: в Актобе изъяли 10 кг синтетических наркотиков

Крупный канал поставки синтетики перекрыла транспортная полиция Актобе. У подозреваемых изъяли 10 кг психотропного вещества альфа-PVP, из которого могли бы сделать тысячи разовых доз.

Подробности рассказал начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

«Преступная группа действовала по налаженной схеме теневого сегмента по иерархии, работая складменами наркомагазина, выполняя инструкцию анонимного оператора. Для реализации преступного умысла злоумышленники арендовали частный дом, который впоследствии использовался как фасовочный цех», – сообщил он.

При обыске в доме нашли 5 пакетов с психотропными веществами. Позже задержанные дали признательные показания и показали тайник в лесополосе, где обнаружили еще 10 пакетов.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК о сбыте психотропных веществ в особо крупном размере. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанные находятся под стражей. Расследование продолжается.