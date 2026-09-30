Фатима аль-Мансури стала первой женщиной во главе правительства Марокко
Король Мухаммед VI поручил 50-летней политической деятельнице сформировать новый кабинет.
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Король Марокко Мухаммед VI назначил 50-летнюю Фатиму аль-Мансури главой правительства страны. Она стала первой женщиной в истории королевства, занявшей этот пост, сообщает Associated Press.
До назначения на должность премьер-министра аль-Мансури занимала пост мэра Марракеша. Теперь ей поручено сформировать новое правительство.
Ожидается, что новый кабинет направит значительные средства на реализацию проектов, связанных с чемпионатом мира по футболу 2030 года. Кроме того, правительству предстоит работать над выполнением обещаний по борьбе с инфляцией, повышению заработной платы и созданию новых рабочих мест.
23 сентября в Марокко состоялись выборы в Палату представителей — нижнюю палату парламента. По их итогам победила входящая в правящую коалицию партия «Подлинность и модернизм».
Согласно Конституции Марокко 2011 года, король назначает премьер-министра из числа представителей партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте.
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