ФБР обвинило хакеров из КНДР в краже $6,3 млрд с Binance

2 Ноября 2026, 07:08
АВТОР
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SCANPIX/IMAGO/Rodolfo Buhrer 2 Ноября 2026, 07:08
2 Ноября 2026, 07:08
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Фото: SCANPIX/IMAGO/Rodolfo Buhrer

Федеральное бюро расследований США связало масштабную хакерскую атаку на криптобиржу Binance с северокорейской группировкой TraderTraitor. В результате взлома 29 октября было похищено около 6,3 млрд долларов. По данным ФБР, хакеры переводят украденные средства в криптовалюту Ethereum, а затем отмывают их через сервисы обмена криптоактивов.

Американская спецслужба призвала криптовалютные компании блокировать транзакции с кошельков, связанных с группировкой. В Binance сообщили, что уже возместили клиентам 90% потерь. Компенсация полностью завершена по десяти крупнейшим криптоактивам, включая Bitcoin, Ethereum, USDT и BNB.

Оставшиеся 10% приходятся на менее ликвидные токены. В компании пояснили, что для их закупки и полного возмещения средств потребуется дополнительное время.

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