ФБР обвинило хакеров из КНДР в краже $6,3 млрд с Binance

Федеральное бюро расследований США связало масштабную хакерскую атаку на криптобиржу Binance с северокорейской группировкой TraderTraitor. В результате взлома 29 октября было похищено около 6,3 млрд долларов. По данным ФБР, хакеры переводят украденные средства в криптовалюту Ethereum, а затем отмывают их через сервисы обмена криптоактивов.

Американская спецслужба призвала криптовалютные компании блокировать транзакции с кошельков, связанных с группировкой. В Binance сообщили, что уже возместили клиентам 90% потерь. Компенсация полностью завершена по десяти крупнейшим криптоактивам, включая Bitcoin, Ethereum, USDT и BNB.

Оставшиеся 10% приходятся на менее ликвидные токены. В компании пояснили, что для их закупки и полного возмещения средств потребуется дополнительное время.