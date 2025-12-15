ФБР предотвратило теракты в Лос-Анджелесе в новогоднюю ночь
Федеральное бюро расследований США сообщило о задержании четырех человек, подозреваемых в подготовке террористических атак в Лос-Анджелесе в канун Нового года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. По данным властей, задержанные могут быть связаны с радикальной пропалестинской группой и планировали серию взрывов во время массовых праздничных мероприятий.
По версии следствия, атаки готовились к моменту, когда на улицах города собираются тысячи людей, однако конкретные потенциальные цели ФБР пока не раскрывает. Все четверо подозреваемых находятся под стражей. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения, связанные с подготовкой терактов и участием в экстремистской деятельности.
Американские правоохранительные органы подчеркнули, что действия оперативников помогли предотвратить трагедию и обеспечить безопасность жителей и гостей Лос-Анджелеса в праздничные дни.
