Федерация легкой атлетики РК подала заявление в арбитражный суд по делу казахстанской легкоатлетки Ясмины Токсанбаевой, лишившейся золотой медали на Азиатских играх в Японии. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

«По этой ситуации Федерация ведет активную работу. Подали заявку в арбитражный суд. Когда будет принято решение суда, виновные понесут наказание», - сказал министр.

По его мнению, ответственность за случившееся лежит на нескольких сторонах, в том числе на Комитете по делам спорта, федерации, Национальном олимпийском комитете, тренере и самой спортсменке.

Мырзабосынов добавил, что для предотвращения подобных случаев в министерстве разработали дорожную карту. По его словам, Токсанбаева получила поддержку и все положенные вознаграждения.

Напомним, что Ясмина Токсанбаева финишировала первой в спортивной ходьбе. Японская сторона подала протест, в котором указала, что модель ее кроссовок ASICS отсутствовала в обновленном реестре сертифицированной обуви World Athletics. Результат аннулировали, а золото перешло к китаянке Даньчжэнь Гоцзун.